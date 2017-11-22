Трассы в Хабаровском крае расчищают от снега

Хабаровск, 22 ноября. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил очистить автодороги от снега.

Снежный циклон пришел в Хабаровский край ночью 22 ноября. В южных и центральных районах Хабаровского края идет обильный снег, сообщает пресс-служба правительства региона. Помимо этого в крае стало теплее: температура от -3 до -11.

Вячеслав Шпорт поручил оперативно расчистить трассы от снега, и дорожные службы уже приступили к работе. На данный момент работает 61 единица техники на краевых междугородних автодорогах. Ситуация в регионе — стабильная. Все трассы — федеральные и краевые — открыты для проезда транспортных средств. Задержек поездов и авиарейсов нет.