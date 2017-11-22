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Трассы в Хабаровском крае расчищают от снега
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    Трассы в Хабаровском крае расчищают от снега

    9:43  22 Ноября 2017
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    Трассы в Хабаровском крае расчищают от снега

    Хабаровск, 22 ноября. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил очистить автодороги от снега.

    Снежный циклон пришел в Хабаровский край ночью 22 ноября. В южных и центральных районах Хабаровского края идет обильный снег, сообщает пресс-служба правительства региона. Помимо этого в крае стало теплее: температура от -3 до -11.

    Вячеслав Шпорт поручил оперативно расчистить трассы от снега, и дорожные службы уже приступили к работе. На данный момент работает 61 единица техники на краевых междугородних автодорогах. Ситуация в регионе — стабильная. Все трассы — федеральные и краевые — открыты для проезда транспортных средств. Задержек поездов и авиарейсов нет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #снег #хабаровский край
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