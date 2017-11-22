Двигатель разбившегося в Хабаровском крае L-410 отправят в Чехию

Хабаровск, 22 ноября. Двигатель самолета, который разбился под Нельканом 15 ноября, планируют привести на завод-изготовитель в Чехию для проверки.

Комиссия, в которой состоят представители авиационного комитета, министерства промышленности и транспорта, чешского завода-изготовителя, приедет в Нелькан, чтобы провести анализ авиакатастрофы и решить необходимо ли доставить двигатель на завод. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что приостановлены полеты самолета L-410 до окончания расследования причин авиакатастрофы. Не будет авиарейсов в Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Советскую Гавань и Богородское. Данные населенные пункты имеют наземное сообщение, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.