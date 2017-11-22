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Двигатель разбившегося в Хабаровском крае L-410 отправят в Чехию
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    Двигатель разбившегося в Хабаровском крае L-410 отправят в Чехию

    9:23  22 Ноября 2017
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    Двигатель разбившегося в Хабаровском крае L-410 отправят в Чехию

    Хабаровск, 22 ноября. Двигатель самолета, который разбился под Нельканом 15 ноября, планируют привести на завод-изготовитель в Чехию для проверки.

    Комиссия, в которой состоят представители авиационного комитета, министерства промышленности и транспорта, чешского завода-изготовителя, приедет в Нелькан, чтобы провести анализ авиакатастрофы и решить необходимо ли доставить двигатель на завод. Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что приостановлены полеты самолета L-410 до окончания расследования причин авиакатастрофы. Не будет авиарейсов в Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Советскую Гавань и Богородское. Данные населенные пункты имеют наземное сообщение, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

    Автор: Дарья Смолина
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    #авиакатастрофа #хабаровский край #l-410 #нелькан
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