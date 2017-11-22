Житель Хабаровского края заплатит 40 тыс. рублей за грубые слова в соцсетях

Хабаровск, 22 ноября. Сержант запаса был наказан штрафом в размере 40 тысяч рублей за неприличные посты в социальных сетях.

Как сообщает Deita.ru, некий Артем Фадеев в феврале текущего года записал на мобильный телефон и отправил в одну из открытых групп голосовые и текстовые сообщения.

Правда, содержание их «выходило за рамки норм литературного языка, а также являлось оскорбительным по смыслу, содержащие намерение публично унизить и оскорбить представителей власти».

Кроме того, уже в марте мужчина, «будучи недовольным действиями представителей власти, связанными с исполнением ими своих служебных обязанностей, высказался в их адрес угрозу применения насилия, воспринятую последними реально».