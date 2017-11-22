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Политика
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Общество
Житель Хабаровского края заплатит 40 тыс. рублей за грубые слова в соцсетях
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    Житель Хабаровского края заплатит 40 тыс. рублей за грубые слова в соцсетях

    6:18  22 Ноября 2017
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    Житель Хабаровского края заплатит 40 тыс. рублей за грубые слова в соцсетях

    Хабаровск, 22 ноября. Сержант запаса был наказан штрафом в размере 40 тысяч рублей за неприличные посты в социальных сетях.

    Как сообщает Deita.ru, некий Артем Фадеев в феврале текущего года записал на мобильный телефон и отправил  в одну из открытых групп голосовые и текстовые сообщения.

    Правда, содержание их «выходило за рамки норм литературного языка, а также являлось оскорбительным по смыслу, содержащие намерение публично унизить и оскорбить представителей власти».

    Кроме того, уже в марте мужчина, «будучи недовольным действиями представителей власти, связанными с исполнением ими своих служебных обязанностей, высказался в их адрес угрозу применения насилия, воспринятую последними реально».

    Автор: Константин Терехов
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    #суд #хабаровск
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