Снегопад сделает опасными дороги Хабаровского края

Хабаровск, 21 ноября. На дорогах Хабаровского края появится снежный накат, вызванный обильными осадками. Дороги для автомобилистов станут опаснее.

На трассах федерального значения Хабаровск — Владивосток, Хабаровск — Чита, а также регионального значения Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Селехино — Николаевск-на-Амуре, Лидого — Ванино и местного значения Комсомольск-на-Амуре — Амурск возможно будут ограничения в работе транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Количество дорожно-транспортных происшествий может увеличиться из-за ухудшения дорожного полотна, а также из-за несоблюдения правил безопасности водителями. Отмечается, что будет затруднено движение большегрузной техники.