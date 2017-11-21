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Снегопад сделает опасными дороги Хабаровского края
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    Снегопад сделает опасными дороги Хабаровского края

    15:19  21 Ноября 2017
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    Снегопад сделает опасными дороги Хабаровского края

    Хабаровск, 21 ноября. На дорогах Хабаровского края появится снежный накат, вызванный обильными осадками. Дороги для автомобилистов станут опаснее.

    На трассах федерального значения Хабаровск — Владивосток, Хабаровск — Чита, а также регионального значения Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Селехино — Николаевск-на-Амуре, Лидого — Ванино и местного значения Комсомольск-на-Амуре — Амурск возможно будут ограничения в работе транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

    Количество дорожно-транспортных происшествий может увеличиться из-за ухудшения дорожного полотна, а также из-за несоблюдения правил безопасности водителями. Отмечается, что будет затруднено движение большегрузной техники.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #дороги #хабаровский край
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