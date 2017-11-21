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Отец и сын погибли в страшной аварии в Хабаровском крае
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    Отец и сын погибли в страшной аварии в Хабаровском крае

    11:56  21 Ноября 2017
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    Отец и сын погибли в страшной аварии в Хабаровском крае

    Хабаровск, 21 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, где погибли отец с сыном, произошло в городе Бикин в Хабаровском крае вечером 20 ноября.

    Автомобиль Toyota Cresta двигался по улице Банивура, авария произошла около дома №95. Водитель иномарки не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, затем транспортное средство продолжило движение и столкнулось с забором. Об этом сообщает «Prokhab.ru». Водитель погиб на месте аварии, а его пассажир — отец — скончался в реанимации. Как стало известно, водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

    В Хабаровском крае было зафиксировано 1459 нарушений правил дорожного движения, из них 300 — в Хабаровске. Отмечается, сотрудники Госавтоинспекции за 20 ноября зафиксировали шесть аварий, где три человека погибли, и пять получили травмы различной степени.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #погибшие #хабаровский край
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