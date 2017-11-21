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Жителям Хабаровска отключат свет из-за долгов
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    Жителям Хабаровска отключат свет из-за долгов

    9:33  21 Ноября 2017
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    Жителям Хабаровска отключат свет из-за долгов

    Хабаровск, 21 ноября. Массовые ограничения подачи электроэнергии в квартирах неплательщиков начались в Хабаровске.

    Отключение электроэнергии — мера, которая применяется на должников. Они не платят за электроэнергию, тем самым копят долги. Суммарный долг неплательщиков, которые попали в список отключения на ноябрь, составил более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточной энергетической компании. Неплательщики, их более семи тысяч, получили уведомления о том, что возможно им приостановят подачу электроэнергии.

    Ограничения подачи электроэнергии коснется должников, проживающих в Железнодорожном, Краснофлотском, Кировском и Индустриальном районах Хабаровска. На данный момент работают пять-шесть мобильных бригад, которые отключают электроэнергию у 120-150 хабаровчан.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #долг #электроэнергия
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