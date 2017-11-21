Жителям Хабаровска отключат свет из-за долгов

Хабаровск, 21 ноября. Массовые ограничения подачи электроэнергии в квартирах неплательщиков начались в Хабаровске.

Отключение электроэнергии — мера, которая применяется на должников. Они не платят за электроэнергию, тем самым копят долги. Суммарный долг неплательщиков, которые попали в список отключения на ноябрь, составил более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточной энергетической компании. Неплательщики, их более семи тысяч, получили уведомления о том, что возможно им приостановят подачу электроэнергии.

Ограничения подачи электроэнергии коснется должников, проживающих в Железнодорожном, Краснофлотском, Кировском и Индустриальном районах Хабаровска. На данный момент работают пять-шесть мобильных бригад, которые отключают электроэнергию у 120-150 хабаровчан.