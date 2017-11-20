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Платежные терминалы появятся в общественном транспорте Хабаровска
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    Платежные терминалы появятся в общественном транспорте Хабаровска

    17:20  20 Ноября 2017
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    Платежные терминалы появятся в общественном транспорте Хабаровска

    Хабаровск, 20 ноября. Власти Хабаровска планируют оборудовать муниципальные и коммерческие маршруты системой безналичного расчета.

    По информации мэрии города, системы безналичной оплаты установят в 41 трамвае и 22 троллейбусах, 278 автобусах, 207 маршрутных такси. Сначала новый метод оплаты проезда появится в электротранспорте, после — в автобусах. Начальник управления транспорта Хабаровска Сергей Суковатый сообщил, что городской бюджет от нововведений не пострадает, так как основные затраты оплачивают инвесторы, и подчеркнул:

    «Обращаюсь ко всем перевозчикам: хотите вы этого или нет, но заниматься безналичной системой придется всем».

    Оплатить проезд можно будет банковскими и транспортными картами, смартфонами, которые имеют настройки бесконтактной оплаты.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск
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