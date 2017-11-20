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Общество
Мини-отделения «Почты России» появились в торговых центрах Хабаровска
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    Мини-отделения «Почты России» появились в торговых центрах Хабаровска

    10:57  20 Ноября 2017
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    Мини-отделения «Почты России» появились в торговых центрах Хабаровска

    Хабаровск, 20 ноября. Жители Хабаровска смогут отправлять и получать письма и посылки через мини-отделения «Почты России» в торговых центрах.

    Миниатюрные отделения «Почты России» появились в торговых центрах «Смайл Март» на улице  Павла Морозова и «Рынок Депо-2», расположенного на Тихоокеанской улице, отмечают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

    Отделения ничем не отличаются от основных точек «Почты России», кроме как размера и количества работающего персонала. Мини-отделения имеют свой индекс, также горожане смогут отправлять и получать письма и посылки, оплачивать коммунальные счета и кредиты.

    Два новых отделения «Почты России» открылись по адресам: улица Павла Морозова, дом 118, ТЦ «Смайл Март», 1 этаж, а также улица Тихоокеанская, дом 184, ТЦ «Рынок Депо 2», место 47.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск #почта россии
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