Мини-отделения «Почты России» появились в торговых центрах Хабаровска

Хабаровск, 20 ноября. Жители Хабаровска смогут отправлять и получать письма и посылки через мини-отделения «Почты России» в торговых центрах.

Миниатюрные отделения «Почты России» появились в торговых центрах «Смайл Март» на улице Павла Морозова и «Рынок Депо-2», расположенного на Тихоокеанской улице, отмечают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Отделения ничем не отличаются от основных точек «Почты России», кроме как размера и количества работающего персонала. Мини-отделения имеют свой индекс, также горожане смогут отправлять и получать письма и посылки, оплачивать коммунальные счета и кредиты.

Два новых отделения «Почты России» открылись по адресам: улица Павла Морозова, дом 118, ТЦ «Смайл Март», 1 этаж, а также улица Тихоокеанская, дом 184, ТЦ «Рынок Депо 2», место 47.