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Украина
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Происшествия
Двое пешеходов попали под колеса микроавтобуса в Хабаровске
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    Двое пешеходов попали под колеса микроавтобуса в Хабаровске

    16:26  19 Ноября 2017  /обновлено: 16:26  19 Ноября 2017
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    Двое пешеходов попали под колеса микроавтобуса в Хабаровске

    Хабаровск, 19 ноября. Авария с участием пешеходов произошла в Хабаровске: мужчина и женщина попали под колеса микроавтобуса.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в вечернее время суток в Краснофлотском районе: микроавтобус под управлением 68-летнего мужчины сбил 43-летнюю женщину и её 49-летнего спутника, которые перебегали дорогу в неустановленном для перехода месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, сообщает пресс-служба регионального МВД.

    Пострадавших пешеходов сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #хабаровск
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