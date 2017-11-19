Двое пешеходов попали под колеса микроавтобуса в Хабаровске

Хабаровск, 19 ноября. Авария с участием пешеходов произошла в Хабаровске: мужчина и женщина попали под колеса микроавтобуса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в вечернее время суток в Краснофлотском районе: микроавтобус под управлением 68-летнего мужчины сбил 43-летнюю женщину и её 49-летнего спутника, которые перебегали дорогу в неустановленном для перехода месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Пострадавших пешеходов сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, после проверки будет вынесено процессуальное решение.