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Россия
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Спорт
«Амур» уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ в Хабаровске
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    «Амур» уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ в Хабаровске

    9:57  19 Ноября 2017
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    «Амур» уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ в Хабаровске

    Хабаровск, 19 ноября. Матч  регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Хабаровске: «Амур» потерпел поражение от московского «Динамо».

    Хабаровский «Амур» уступил московскому «Динамо» на домашнем льду со счетом 1:2 по буллитам. Москвичи в третьем игровом отрезке на 47-ой минуте открыли счёт: форвард Александр Петунин забросил шайбу в ворота. У хозяев отличился Богдан Потехин на 60-ой минуте.

    Следующим соперником хабаровского «Амура» в этой домашней серии будет минское «Динамо», а московская команда сыграет с «Югрой» из Ханты-Мансийска. «Динамо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 49 очками. «Амур» набрал 41 очко и находится на 11 позиции Восточной конференции.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хоккей #хабаровск #кхл #динамо #амур
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