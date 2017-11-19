«Амур» уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ в Хабаровске

Хабаровск, 19 ноября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Хабаровске: «Амур» потерпел поражение от московского «Динамо».

Хабаровский «Амур» уступил московскому «Динамо» на домашнем льду со счетом 1:2 по буллитам. Москвичи в третьем игровом отрезке на 47-ой минуте открыли счёт: форвард Александр Петунин забросил шайбу в ворота. У хозяев отличился Богдан Потехин на 60-ой минуте.

Следующим соперником хабаровского «Амура» в этой домашней серии будет минское «Динамо», а московская команда сыграет с «Югрой» из Ханты-Мансийска. «Динамо» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 49 очками. «Амур» набрал 41 очко и находится на 11 позиции Восточной конференции.