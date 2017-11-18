ЦСКА выиграл у ФК «СКА-Хабаровск» при 18-градусном морозе

Хабаровск, 18 ноября. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» проиграл в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила при 18-градусном морозе в Хабаровске.

Открыть счет в матче удалось хозяевам поля: на пятой минуте забил Денис Дедечко, однако ответ последовал от ЦСКА почти сразу — сравнял счет Алан Дзагоев. На протяжении 62 минут команды счет оставался 1:1. Удвоил преимущество футболист московского клуба на 74 минуте, однако уже на 81 минуте счет вновь стал равный. ЦСКА вырвал победу у «СКА-Хабаровск» в конце матча. Счет встречи 4:2.

На данный момент, ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидера — «Локомотива» — на четыре очка, однако, «железнодорожники» еще не сыграли матч 17-го тура.