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Похороны погибших в авиакатастрофе начались в Хабаровском крае
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    Похороны погибших в авиакатастрофе начались в Хабаровском крае

    12:58  18 Ноября 2017
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    Похороны погибших в авиакатастрофе начались в Хабаровском крае

    Хабаровск, 18 ноября. Похороны погибших в авиакатастрофе, где погибли шесть человек, проходят сегодня, 18 ноября в Хабаровском крае.

    Похороны двух пилотов разбившегося самолета L-410 прошли сегодня, 18 ноября, в два часа дня по местному времени в Хабаровске. Больше тысячи человек — друзья и знакомые пилотов, а также неравнодушные горожане — пришли проститься с ними.

    «Они[представители правительства Хабаровского края] возложат венки от губернатора Вячеслава Шпорта, который не смог присутствовать лично из-за рабочей командировки», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы губернатора Хабаровского края Светланы Литвиновой.

    В это же время, в 14.00 по местному времени, прошли похороны четырех пассажиров в Нелькане.

    Напомним, что авиакатастрофа, где погибли шесть человек, произошла в нескольких километрах от Нелькана 15 ноября. Выжить удалось трехлетней девочке.

    Автор: Дарья Смолина
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    #авиакатастрофа #хабаровский край #нелькан
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