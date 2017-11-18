Похороны погибших в авиакатастрофе начались в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 ноября. Похороны погибших в авиакатастрофе, где погибли шесть человек, проходят сегодня, 18 ноября в Хабаровском крае.

Похороны двух пилотов разбившегося самолета L-410 прошли сегодня, 18 ноября, в два часа дня по местному времени в Хабаровске. Больше тысячи человек — друзья и знакомые пилотов, а также неравнодушные горожане — пришли проститься с ними.

«Они[представители правительства Хабаровского края] возложат венки от губернатора Вячеслава Шпорта, который не смог присутствовать лично из-за рабочей командировки», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы губернатора Хабаровского края Светланы Литвиновой.

В это же время, в 14.00 по местному времени, прошли похороны четырех пассажиров в Нелькане.

Напомним, что авиакатастрофа, где погибли шесть человек, произошла в нескольких километрах от Нелькана 15 ноября. Выжить удалось трехлетней девочке.