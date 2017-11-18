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Пропавшего рыбака ищут в Хабаровском крае
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    Пропавшего рыбака ищут в Хабаровском крае

    10:23  18 Ноября 2017  /обновлено: 10:24  18 Ноября 2017
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    Пропавшего рыбака ищут в Хабаровском крае

    Хабаровск, 18 ноября. Спасатели МЧС ищут рыбака — жителя Приморского края — , который поехал на рыбалку 10 ноября и пропал, в Хабаровском крае.

    Мужчина поехал на автомобиле на рыбалку на речку Чуи, которая находится в 40 километрах от поселка Сукпай. Об этом сообщает «Newinform». Однако, в назначенный день он не вернулся на место, забили тревогу – связь с ним тоже отсутствовала.

    Сотрудники МЧС, пообщавшись участковым, смогли определить район поиска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Специалисты, воспользовавшись автомобилем высокой проходимости, отправились на поиски мужчины утром 18 ноября. Они обнаружили три автомобиля, которые застряли в сугробах. В одном из них находился потерявшийся рыбак.

    Автор: Дарья Смолина
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    #рыбалка #хабаровский край
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