Пропавшего рыбака ищут в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 ноября. Спасатели МЧС ищут рыбака — жителя Приморского края — , который поехал на рыбалку 10 ноября и пропал, в Хабаровском крае.

Мужчина поехал на автомобиле на рыбалку на речку Чуи, которая находится в 40 километрах от поселка Сукпай. Об этом сообщает «Newinform». Однако, в назначенный день он не вернулся на место, забили тревогу – связь с ним тоже отсутствовала.

Сотрудники МЧС, пообщавшись участковым, смогли определить район поиска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Специалисты, воспользовавшись автомобилем высокой проходимости, отправились на поиски мужчины утром 18 ноября. Они обнаружили три автомобиля, которые застряли в сугробах. В одном из них находился потерявшийся рыбак.