Двое детей погибли при пожаре в деревянном доме в Хабаровске

Хабаровск, 18 ноября. Пожар произошел в частном деревянном доме в Хабаровске утром 18 ноября. Как стало известно, два ребенка погибли.

Сообщение о возгорании поступило утром, в начале седьмого, женщина сообщила, что горит частный деревянный дом на улице Матросской. В доме находились дети, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные в составе 13 человек прибыли на место происшествия, осмотрели задымленные участки и стали тушить пожар. Было задействовано пять единиц техники. Локализовать пожар удалось через полчаса, а через час — полностью ликвидировать.

В доме находилась женщина с тремя детьми. Одного ребенка она успела спасти, выбежав с ним из дома. Когда она выходила за ней упала балка, которая перекрыла вход в дом. Два ребенка — погибли.