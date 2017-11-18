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Двое детей погибли при пожаре в деревянном доме в Хабаровске
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    Двое детей погибли при пожаре в деревянном доме в Хабаровске

    10:16  18 Ноября 2017
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    Два ребенка погибли при пожаре в Хабаровске

    Хабаровск, 18 ноября. Пожар произошел в частном деревянном доме в Хабаровске утром 18 ноября. Как стало известно, два ребенка погибли.

    Сообщение о возгорании поступило утром, в начале седьмого, женщина сообщила, что горит частный деревянный дом на улице Матросской. В доме находились дети, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

    Пожарные в составе 13 человек прибыли на место происшествия, осмотрели задымленные участки и стали тушить пожар. Было задействовано пять единиц техники. Локализовать пожар удалось через полчаса, а через час — полностью ликвидировать.

    В доме находилась женщина с тремя детьми. Одного ребенка она успела спасти, выбежав с ним из дома. Когда она выходила за ней упала балка, которая перекрыла вход в дом. Два ребенка — погибли.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #хабаровск
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