Домашние матчи СКА-Хабаровск не будут переносить из-за погоды

Хабаровск, 17 ноября. Российская Футбольная Премьер-Лига не будет переносить домашние матчи футбольного клуба «СКА-Хабаровск» из-за погоды.

Матч 17-го тура чемпионата России против ЦСКА, который состоится 18 ноября, и игра 22-го тура, которая состоится 27 ноября, против московского «Локомотива» пройдут на домашней арене футбольного клуба из Хабаровска.

«РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам на эти даты температурная норма не будет превышена», — сообщается на официальном сайте Российской Футбольной Премьер-Лиги.

Матч против ЦСКА пройдет на стадионе в Хабаровске при температуре минус 17. Напомним, что на данный момент московский клуб занимает четвертую позицию в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» расположился на последнем месте.