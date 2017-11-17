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Домашние матчи СКА-Хабаровск не будут переносить из-за погоды
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    Домашние матчи СКА-Хабаровск не будут переносить из-за погоды

    21:22  17 Ноября 2017
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    Домашние матчи СКА-Хабаровск не будут переносить из-за погоды

    Хабаровск, 17 ноября. Российская Футбольная Премьер-Лига не будет переносить домашние матчи футбольного клуба «СКА-Хабаровск» из-за погоды.

    Матч 17-го тура чемпионата России против ЦСКА, который состоится 18 ноября, и игра 22-го тура, которая состоится 27 ноября, против московского «Локомотива» пройдут на домашней арене футбольного клуба из Хабаровска.

    «РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам на эти даты температурная норма не будет превышена», — сообщается на официальном сайте Российской Футбольной Премьер-Лиги.

    Матч против ЦСКА пройдет на стадионе в Хабаровске при температуре минус 17. Напомним, что на данный момент московский клуб занимает четвертую позицию в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» расположился на последнем месте.

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #хабаровск #рфпл #фк ска-хабаровск #фк цска
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