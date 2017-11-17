Нуждающихся будут бесплатно кормить в хабаровской столовой

Хабаровск, 17 ноября. Социальная столовая, где не нужно платить за еду, открылась для нуждающихся в Хабаровске.

Столовая предоставит еду людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, сообщает «Губерния онлайн». Организатором социальной столовой стала благотворительная ассоциация «Пища для жизни», которая существует в Хабаровске с 2012 года.

По словам директора хабаровского отделения благотворительного фонда «Пища для жизни», в столовую уже приходят поесть матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, ветераны. Меню в столовое — вегетарианское.

Помещение было предоставлено благотворительному фонду на льготных условиях. Продукты питания закупают на деньги, которые жертвуют люди. Однако, столовой нужна помощь волонтеров, которые бы помогли с закупкой продуктов и в выдаче готовых обедов.

Столовая расположена в доме №20б на улице Промышленной. Пообедать можно с 12.00 до 14.00 со вторника по субботу.