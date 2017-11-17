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Сильный снег ожидается в северных районах Хабаровского края
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    Сильный снег ожидается в северных районах Хабаровского края

    10:34  17 Ноября 2017
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    Сильный снег ожидается в северных районах Хабаровского края

    Хабаровск, 17 ноября. В северных районах Хабаровского края ожидается сильный снег, метель и усиление ветра.

    На территории Николаевского, Ульчского, Охотского и Аяно-Майского районов Хабаровского края ожидается сильный ветер, скорость которого по долинам рек до 20-25 м/с, на побережье — до 13-28 м/с. Кроме этого будет сильный снег и метель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

    Сотрудники МЧС предупреждают о формировании снежного наката и гололеда на трассах края в связи с погодными условиями. Отмечается, что вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий становится выше, в том числе на автодороге Селихино — Николаевск-на-Амуре.

    Осадки и сильный ветер могут повредить линии электропередач, также возможны аварийные ситуации на объектах ЖКХ и энергетики.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #мчс #хабаровск
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