Сильный снег ожидается в северных районах Хабаровского края

Хабаровск, 17 ноября. В северных районах Хабаровского края ожидается сильный снег, метель и усиление ветра.

На территории Николаевского, Ульчского, Охотского и Аяно-Майского районов Хабаровского края ожидается сильный ветер, скорость которого по долинам рек до 20-25 м/с, на побережье — до 13-28 м/с. Кроме этого будет сильный снег и метель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники МЧС предупреждают о формировании снежного наката и гололеда на трассах края в связи с погодными условиями. Отмечается, что вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий становится выше, в том числе на автодороге Селихино — Николаевск-на-Амуре.

Осадки и сильный ветер могут повредить линии электропередач, также возможны аварийные ситуации на объектах ЖКХ и энергетики.