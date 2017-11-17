Хабаровский край выплатит компенсации семьям погибших при крушении самолета Л-410

Хабаровск, 17 ноября. Семьям погибших и пострадавшей девочке в авиакатастрофе самолета Л-410 выплатят компенсации.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал соответствующее распоряжение. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, родным пострадавшей девочки — 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Как стало известно, по поручению губернатора Хабаровского края, затраты на погребение погибших взяло на себя правительство региона. Погибших пилотов похоронят в Хабаровске в субботу, 18 ноября. Похороны других погибших начнутся в Нелькане в ближайшие дни.

Напомним, авиакатастрофа произошла днем 15 ноября. Пассажирский самолет разбился при повторном заходе на посадку. Шесть человек погибло, выжила только техлетняя девочка.