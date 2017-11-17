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Украина
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Житель Комсомольска-на-Амуре убил трех своих отчимов
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    Житель Комсомольска-на-Амуре убил трех своих отчимов

    3:11  17 Ноября 2017
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    Житель Комсомольска-на-Амуре убил трех своих отчимов

    Комсомольск-на-Амуре, 17 ноября. Житель Комсомольска-на-Амуре обвиняется в убийстве уже третьего отчима.

    Сообщается, что первое убийство молодой человек совершил в 16 лет. Тогда он заступился за мать, которую избивал и оскорблял пьющий сожитель.

    Выйдя на свободу, он обнаружил дома нового сожителя матери, который так же издевался над ней. За второе убийство он получил 8 лет лишения свободы.

    Третьего сожителя женщина прогнала сама, однако сын узнал о побоях и избил мужчину до смерти. В настоящее время против 25-летнего мужчины возбуждено новое уголовное дело.

    Автор: Ирина Новикова
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    #убийство #комсомольск-на-амуре
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