Житель Комсомольска-на-Амуре убил трех своих отчимов

Комсомольск-на-Амуре, 17 ноября. Житель Комсомольска-на-Амуре обвиняется в убийстве уже третьего отчима.

Сообщается, что первое убийство молодой человек совершил в 16 лет. Тогда он заступился за мать, которую избивал и оскорблял пьющий сожитель.

Выйдя на свободу, он обнаружил дома нового сожителя матери, который так же издевался над ней. За второе убийство он получил 8 лет лишения свободы.

Третьего сожителя женщина прогнала сама, однако сын узнал о побоях и избил мужчину до смерти. В настоящее время против 25-летнего мужчины возбуждено новое уголовное дело.