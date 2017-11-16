Хабаровский «Амур» уступил питерскому СКА в матче чемпионата КХЛ

Хабаровск, 16 ноября. Хабаровский «Амур» уступил петербургкому СКА на домашнем льду в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» не смог обыграть СКА, петербургская команда одержали победу со счетом 3:2. В составе хабаровской команды отличились Олег Ли и Александр Пикар. Также Динар Хафизуллин, Егор Яковлев и Сергей Калинин записали заброшенные шайбы на свой счёт.

Команда СКА одержала четвертую победу подряд, что помогает ей лидировать в Западной конференции, в активе команды 86 очков. В свою очередь, «Амур» занимает 11 место в Восточной конференции с 40 очками.