Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ попросил США «перестать играть в игры»
Происшествия
Погибших в авиакатастрофе пилотов самолета L-410 похоронят в Хабаровске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Погибших в авиакатастрофе пилотов самолета L-410 похоронят в Хабаровске

    12:47  16 Ноября 2017
    58

    Погибших в авиакатастрофе пилотов самолета L-410 похоронят в Хабаровске

    Хабаровск, 16 ноября. Пилотов воздушного судна L-410, которое потерпело крушение в минувшую среду в поселке Нелькан, похоронят в Хабаровске. Об этом в четверг сообщил глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 

    По словам главы региона, пилотов похоронят в Хабаровске по окончании процедуры опознания.

    «Судмедэксперт должен зафиксировать все официально. Их тела доставят из Нелькана. Думаю, это будет завтра», — рассказал Шпорт. 

    Напомним, 15 ноября при заходе на посадку потерпел крушение следовавший рейсом Хабаровск — Нелькан самолет L-410. Всего на борту находились два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, чудом выжила трехлетняя девочка.

    Погибших в авиакатастрофе пилотов самолета L-410 похоронят в Хабаровске

    Ранее стало известно, что за штурвалом самолета были опытные летчики.

    В настоящее время Следственный комитет России выясняет все обстоятельства и причины авиакатастрофы.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самолет #крушение #авиакатастрофа #хабаровск #l-410
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        498
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1125
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        26574
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        339