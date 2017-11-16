Погибших в авиакатастрофе пилотов самолета L-410 похоронят в Хабаровске

Хабаровск, 16 ноября. Пилотов воздушного судна L-410, которое потерпело крушение в минувшую среду в поселке Нелькан, похоронят в Хабаровске. Об этом в четверг сообщил глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По словам главы региона, пилотов похоронят в Хабаровске по окончании процедуры опознания.

«Судмедэксперт должен зафиксировать все официально. Их тела доставят из Нелькана. Думаю, это будет завтра», — рассказал Шпорт.

Напомним, 15 ноября при заходе на посадку потерпел крушение следовавший рейсом Хабаровск — Нелькан самолет L-410. Всего на борту находились два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, чудом выжила трехлетняя девочка.

Ранее стало известно, что за штурвалом самолета были опытные летчики.

В настоящее время Следственный комитет России выясняет все обстоятельства и причины авиакатастрофы.