Власти Хабаровского края готовят заявку на создание четвертой ТОР

Хабаровск, 16 ноября. Четвертую территорию опережающего развития планируют создать в Хабаровском крае.

Как сообщает региональное правительство, на данный момент заявка на создание ТОР разрабатывается и оформляется специалистами. Городские власти рассчитывают получить ответ в будущем году. Губернатор Вячеслав Шпорт отметил:

«Мы рассчитываем, что в новую ТОР придут другие инвесторы, которые увидят, что мы под них создаем хорошую комфортную инфраструктуру. И берем на себя соответствующие затраты».

На данный момент на территории края существует три территории опережающего развития — это «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск».