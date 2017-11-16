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Власти Хабаровского края готовят заявку на создание четвертой ТОР
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    Власти Хабаровского края готовят заявку на создание четвертой ТОР

    12:23  16 Ноября 2017
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    Власти Хабаровского края готовят заявку на создание четвертой ТОР

    Хабаровск, 16 ноября. Четвертую территорию опережающего развития планируют создать в Хабаровском крае.

    Как сообщает региональное правительство, на данный момент заявка на создание ТОР разрабатывается и оформляется специалистами. Городские власти рассчитывают получить ответ в будущем году. Губернатор Вячеслав Шпорт отметил:

    «Мы рассчитываем, что в новую ТОР придут другие инвесторы, которые увидят, что мы под них создаем хорошую комфортную инфраструктуру. И берем на себя соответствующие затраты».

    На данный момент на территории края существует три территории опережающего развития — это «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск #тор
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