Выжившую при падении самолета девочку доставили в больницу в Хабаровске

Хабаровск, 16 ноября. Выжившую при падении пассажирского самолета под сибирским поселком Нелькан трехлетнюю Жасмин Л. доставили во вторую клиническую больницу в Хабаровске.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, в настоящее время врачи проводят осмотр пострадавшей на предмет выявления патологий. В случае, если это будет допускать состояние девочки, ее отправят в детскую клиническую больницу в Хабаровске.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае по указу губернатора объявлен день траура в связи с гибелью людей при крушении самолета L-410. Девочка Жасмин, которая летела в Нелькан к бабушке, оказалась единственной, кто выжил в авиакатастрофе. В тяжелом состоянии она санитарным самолетом была перевезена в Хабаровск.