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Россия
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Выжившую при падении самолета девочку доставили в больницу в Хабаровске
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    Выжившую при падении самолета девочку доставили в больницу в Хабаровске

    10:34  16 Ноября 2017
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    Выжившую при падении самолета девочку доставили в больницу в Хабаровске

    Хабаровск, 16 ноября. Выжившую при падении пассажирского самолета под сибирским поселком Нелькан трехлетнюю Жасмин Л. доставили во вторую клиническую больницу в Хабаровске. 

    Как сообщили источники Федерального агентства новостей, в настоящее время врачи проводят осмотр пострадавшей на предмет выявления патологий. В случае, если это будет допускать состояние девочки, ее отправят в детскую клиническую больницу в Хабаровске.

    Напомним, сегодня в Хабаровском крае по указу губернатора объявлен день траура в связи с гибелью людей при крушении самолета L-410. Девочка Жасмин, которая летела в Нелькан к бабушке, оказалась единственной, кто выжил в авиакатастрофе. В тяжелом состоянии она санитарным самолетом была перевезена в Хабаровск.

    Выжившую при падении самолета девочку доставили в больницу в Хабаровске

    Автор: Валентин Меликов
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