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Жительница поселка Нелькан рассказала, как дочь спасла ее от гибели при крушении L-410
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    Жительница поселка Нелькан рассказала, как дочь спасла ее от гибели при крушении L-410

    7:56  16 Ноября 2017
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    Жительница поселка Нелькан рассказала, как дочь спасла ее от гибели при крушении L-410

    Хабаровск, 16 ноября. Жительница Хабаровского края рассказала, как чудом не попала в самолет, который разбился у поселка Нелькан.

    Елена Альбертовская отметила, что ей спасла жизнь ее новорожденная дочь. Мать с ребенком должна была лететь на самолете L-410, но ее выписали из роддома Хабаровска на несколько дней позже запланированного. Она вылетела 16 ноября со спецбортом МЧС в поселок Нелькан.

    Как передает Ren.tv, женщина добавила, что знала всех, кто погиб при крушении воздушного судна. Все они из ее деревни.

    Напомним, при крушении самолета погибли шесть человек, выжила только трехлетняя девочка. 

    Жительница поселка Нелькан рассказала, как дочь спасла ее от гибели при крушении L-410

    Автор: Алия Садыкова
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    #хабаровск #l-410
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