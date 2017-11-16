Колонию в Хабаровском крае оштрафовали за многочисленные нарушения

Хабаровск, 16 ноября. Прокуроры нашли многочисленные нарушения в работе исправительной колонии №1, расположенной в поселке Ванино.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, материально-бытового обеспечения, а также несоблюдение режимных требований.

В частности, сотрудники режимного учреждения не обращали внимание на то, что заключенные закрывали смотровые глазки, занавешивали камеры видеонаблюдения, а также для каких-то целей были сделаны отверстия в стенах.

В результате проверок, нарушения были устранены, шестерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а на исправительную колонию наложили штраф.