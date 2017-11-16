Врачи рассказали о состоянии выжившей в крушении L-410 в Хабаровском крае девочки

Хабаровск, 16 ноября. Жизни единственной выжившей в авиакатастрофе у поселка Нелькан Хабаровского края пассажирки ничего не угрожает. Об этом со ссылкой главного врача регионального центра медицины катастроф Павла Курнявку сообщает РИА Новости.

«Ничего угрожающего жизни нет. Девочка в сознании. Перелом голеностопа подтвердился, подозрение на ЧМТ (черепно-мозговую травму — ред.) под вопросом», — заявил Курнявка.

По словам врача, диагноз уточнят, после того как девочку доставят в больницу в Хабаровске и проведут обследование. Сейчас ребенок получает обезболивающие и седативные препараты.

По данным агентства, мать выжившей в авиакатастрофе девочки находится в Хабаровске. Ребенок летел в сопровождении учительницы. В поселке Нелькан у девочки живет бабушка.

Напомним, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии» самолет L-410 утром 15 ноября разбился при заходе на посадку у поселка Нелькан. В авиакатастрофе погибли шесть человек, выжить удалось только трехлетней девочке.

Ранее Газета.ru сообщила, что следственные органы рассматривают три основные версии причин катастрофы: техническая неисправность, ошибка пилота и погодные условия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.