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Похороны погибших в авиакатастрофе в Нелькане состоятся 18 ноября
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    Похороны погибших в авиакатастрофе в Нелькане состоятся 18 ноября

    1:42  16 Ноября 2017
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    Похороны погибших в авиакатастрофе в Нелькане состоятся 18 ноября

    Москва, 16 ноября. Похороны жертв крушения самолета L-410 в поселке Нелькан Хабаровского края России состоятся в субботу. Об этом сообщил глава Аяно-Майского района региона Алексей Ивлиев.

    Он уточнил, что суббота является ориентировочным днем прощания с погибшими. Трагедия произошла днем 15-го ноября. Пассажирское воздушное судно разбилось, выполняя повторный заход на посадку. Шесть человек погибли. В катастрофе уцелела лишь трехлетняя девочка.

    Накануне RT cообщало о гибели человека при пожаре в Химках.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #самолет #хабаровский край #нелькан #похороні
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