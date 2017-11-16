Похороны погибших в авиакатастрофе в Нелькане состоятся 18 ноября

Москва, 16 ноября. Похороны жертв крушения самолета L-410 в поселке Нелькан Хабаровского края России состоятся в субботу. Об этом сообщил глава Аяно-Майского района региона Алексей Ивлиев.

Он уточнил, что суббота является ориентировочным днем прощания с погибшими. Трагедия произошла днем 15-го ноября. Пассажирское воздушное судно разбилось, выполняя повторный заход на посадку. Шесть человек погибли. В катастрофе уцелела лишь трехлетняя девочка.

Накануне RT cообщало о гибели человека при пожаре в Химках.