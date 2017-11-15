Пьяный рецидивист в Хабаровском крае до смерти забил скалкой мужа знакомой

Хабаровск, 15 ноября. Рецидивиста из Хабаровского края подозревают в убийстве супруга знакомой, СК возбудил уголовное дело.

По информации от местной прессы со ссылкой на следственное ведомство, трагический инцидент произошел 9 ноября 2017 года в поселке имени Полины Осипенко, 41-летний мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Одна из женщин пожаловала ему на рукоприкладство мужа. Подозреваемый решил разобраться с обидчиком своей знакомой и позвал его во двор, прихватив с собой скалку. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему несколько ударов кулаками и не менее 15 раз ударил по лицу скалкой.

Пострадавший вернулся домой и лег спать. Утром следующего дня жена обнаружила, что мужчина мертв. Подозреваемого задержали, в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следствие продолжает проверку и устанавливает обстоятельства совершенного преступления.