Хабаровск, 15 ноября. Движение пассажирских автобусов на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре временно ограничено в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщает ГИБДД РФ по Хабаровскому краю, в Хабаровском крае наблюдаются сильный снегопад и метель, поэтому движение по трассе затруднено. Представитель в ГИБДД отметил, что с вечера вторника, 14 ноября, трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыта для движения пассажирских автобусов. Также он подчеркнул:

«Продолжает оставаться закрытой для автобусов трасса Биробиджан (ЕАО) — Хабаровск. Дороги закрыты до особого распоряжения».

Напомним, МЧС развернуло на трассах в Хабаровском крае пункты обогрева в связи с бушующим второй день циклоном.