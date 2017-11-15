Трехлетнюю пассажирку разбившегося под Хабаровском самолета спасла крестная мать

Хабаровск, 15 ноября. Трехлетняя пассажирка разбившегося под Хабаровском самолета L-410 спаслась только благодаря своей крестной матери, которая прикрыла собой ребенка в момент падения воздушного судна.

Об этом рассказала мать девочки — жительница поселка в Аяно-Майском районе Хабаровского края Татьяна.

«Я уверена, что Оля закрыла ребенка собой, иначе бы девочка получила серьезнейшие травмы, это сто процентов. Она просто такой удивительный человек», — рассказала она «Комсомольской правде — Хабаровск».

По словам Татьяны, крестная мать девочки сопровождала ребенка по дороге к ее бабушке, которая живет в селе Нелькан.

Напомним, что трехлетняя Жасмин стала единственной выжившей при крушении самолета L-410 в Хабаровском крае. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку в аэропорту Нелькана. На борту находилось семь человек, включая членов экипажа. Как сообщает Утро.ру, обломки самолета разбросало по всему лесному массиву, хотя корпус уцелел.