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Трехлетнюю пассажирку разбившегося под Хабаровском самолета спасла крестная мать
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    Трехлетнюю пассажирку разбившегося под Хабаровском самолета спасла крестная мать

    17:02  15 Ноября 2017
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    Трехлетнюю пассажирку разбившегося под Хабаровском самолета спасла крестная мать

    Хабаровск, 15 ноября. Трехлетняя пассажирка разбившегося под Хабаровском самолета L-410 спаслась только благодаря своей крестной матери, которая прикрыла собой ребенка в момент падения воздушного судна.

    Об этом рассказала мать девочки — жительница поселка в Аяно-Майском районе Хабаровского края Татьяна.

    «Я уверена, что Оля закрыла ребенка собой, иначе бы девочка получила серьезнейшие травмы, это сто процентов. Она просто такой удивительный человек», — рассказала она «Комсомольской правде — Хабаровск».

    Трехлетнюю пассажирку разбившегося под Хабаровском самолета спасла крестная мать

    По словам Татьяны, крестная мать девочки сопровождала ребенка по дороге к ее бабушке, которая живет в селе Нелькан.

    Напомним, что трехлетняя Жасмин стала единственной выжившей при крушении самолета L-410 в Хабаровском крае. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку в аэропорту Нелькана. На борту находилось семь человек, включая членов экипажа. Как сообщает Утро.ру, обломки самолета разбросало по всему лесному массиву, хотя корпус уцелел.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #самолет #крушение #хабаровск #девочка
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