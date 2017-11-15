Самолет после крушения в Хабаровском крае не загорелся — МЧС

Москва, 15 ноября. После крушения самолета L-410 «Хабаровских авиалиний» вблизи аэропорта Нелькан пожара не последовало.

Об этом РИА Новости сообщил представитель МЧС России.

«Обнаруженное воздушное судно получило повреждения, загорания нет», — сказал представитель МЧС РФ.

По его словам, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в двух километрах от аэродрома в поселке Нелькан. Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан.

Крушение произошло 15 ноября около 13.00 по местному времени (6.00 мск). На борту воздушного судна находились семь человек, двое членов экипажа и четыре пассажира погибли, трехлетний ребенок выжил.

Четверг объявлен в Хабаровском крае днем траура.