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Самолет после крушения в Хабаровском крае не загорелся — МЧС
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    Самолет после крушения в Хабаровском крае не загорелся — МЧС

    11:16  15 Ноября 2017  /обновлено: 11:17  15 Ноября 2017
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    Самолет после крушения в Хабаровском крае не загорелся — МЧС

    Москва, 15 ноября. После крушения самолета L-410 «Хабаровских авиалиний» вблизи аэропорта Нелькан пожара не последовало.

    Об этом РИА Новости сообщил представитель МЧС России.

    «Обнаруженное воздушное судно получило повреждения, загорания нет», — сказал представитель МЧС РФ.

    По его словам, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в двух километрах от аэродрома в поселке Нелькан. Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан.

    Крушение произошло 15 ноября около 13.00 по местному времени (6.00 мск). На борту воздушного судна находились семь человек, двое членов экипажа и четыре пассажира погибли, трехлетний ребенок выжил.

    Четверг объявлен в Хабаровском крае днем траура.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #самолет #крушение
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