Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Госдума приняла проект о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах-2018
Спорт
Хоккеисты «СКА-Нефтяник» одержали победу над казанским «Динамо» в Хабаровске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хоккеисты «СКА-Нефтяник» одержали победу над казанским «Динамо» в Хабаровске

    10:32  15 Ноября 2017  /обновлено: 10:32  15 Ноября 2017
    50

    Хоккеисты «СКА-Нефтяник» одержали победу над казанским «Динамо» в Хабаровске

    Хабаровск, 15 ноября. «СКА-Нефтяник» встретился с командой из Казани на льду арены в Хабаровске, гости потерпели поражение.

    Второй домашний матч в чемпионате России по хоккею с мячом прошел в дальневосточной столице на льду арены «Ерофей» во вторник, 14 ноября. Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяник», команда «Динамо» из Казани проиграла хабаровцам со счетом 2:11.

    Разгромные поражения для гостей на хабаровском льду стали традиционными. В прошлом сезоне гости уезжали со счетом 2:16, а позапрошлом — 3:11. Стоит отметить, что в последнем матче отличился полузащитник Максим Ишкельдин, который оформил «покер» и две результативные передачи.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хоккей #хабаровск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        49
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        379
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5792
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1834