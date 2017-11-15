Хоккеисты «СКА-Нефтяник» одержали победу над казанским «Динамо» в Хабаровске

Хабаровск, 15 ноября. «СКА-Нефтяник» встретился с командой из Казани на льду арены в Хабаровске, гости потерпели поражение.

Второй домашний матч в чемпионате России по хоккею с мячом прошел в дальневосточной столице на льду арены «Ерофей» во вторник, 14 ноября. Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяник», команда «Динамо» из Казани проиграла хабаровцам со счетом 2:11.

Разгромные поражения для гостей на хабаровском льду стали традиционными. В прошлом сезоне гости уезжали со счетом 2:16, а позапрошлом — 3:11. Стоит отметить, что в последнем матче отличился полузащитник Максим Ишкельдин, который оформил «покер» и две результативные передачи.