Четверг объявлен днем траура по погибшим при крушении самолета в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 ноября. Четверг объявлен в Хабаровском крае днем траура после гибели людей при падении легкого пассажирского самолета Let L-410. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«По распоряжению Вячеслава Шпорта в четверг в Хабаровском крае объявлен траур. Глава региона распорядился оказать семьям погибших материальную помощь. Кроме того, в четверг он отправится в Нелькан бортом МЧС», — сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Как отметили в пресс-службе губернатора, выжившая при падении самолета девочка будет в ближайшие часы доставлена бортом санавиации в Хабаровск.

Напомним, около 13.00 по местному времени (6.00 в Москве) пассажирский самолет из Хабаровска упал при посадке на аэродром около поселка Нелькан. На борту находились семь человек, включая двух членов экипажа, все, кроме ребенка, погибли.