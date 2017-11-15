Спасатели развернули пункты обогрева на трассах в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 ноября. МЧС развернуло на трассах в Хабаровском крае пункты обогрева в связи с бушующим второй день циклоном.

Как сообщает краевое ГУ МЧС РФ, на территории региона второй день наблюдается сильный снегопад и метель, что влияет на безопасное передвижение автомобильного транспорта по дорогам. Спасатели развернули 11 пунктов обогрева, их вместимость составляет 599 человек. На данный момент трассы очищают о снега человек и 22 единицы техники. Автобусный маршрут Хабаровск — Чита временно закрыт.

По информации специалистов Гидрометцентра, на данный момент циклон бушует в центральных и южных районах края, постепенно он будет передвигаться в северную часть региона.