Врачи рассказали о состоянии девочки, выжившей при крушении самолета под Хабаровском

Хабаровск, 15 ноября. Состояние выжившей при крушении самолета в Хабаровске девочки стабильно тяжелое. Как стало известно ФАН из собственных источников, Жасмин Л. три года.

В данный момент в больницу приехала ее бабушка. Врачи оценивают состояние девочки как стабильное тяжелое, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и перелом лодыжки с вывихом.

Ребенок находится в сознании, угрозы жизни нет.

Напомним, самолет LET L-410 упал районе населенного пункта Нелькан в Хабаровском крае. На борту судна были семь человек, выжил только ребенок. Расследованием крушения самолета в Хабаровском крае займется МАК.