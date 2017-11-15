Три рейса «Хабаровских авиалиний» задержаны минимум на сутки

Хабаровск, 15 ноября. Три рейса авиакомпании «Хабаровские авиалинии», самолет которой потерпел крушение в поселке Нелькан, задержаны на сутки, сообщили представители хабаровского аэропорта.

«Задержаны три рейса авиакомпании «Хабаровские авиалинии», которые должны были вылететь сегодня», — сообщили ТАСС в диспетчерской службе.

В частности, были отложены два рейса в Комсомольск-на-Амуре, а также рейс в Чегдомын. Тем не менее собеседник агентства не уточнил, связана ли задержка рейсов с крушением легкомоторного самолета в Хабаровском крае.

Напомним, что пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» разбился при заходе на посадку в поселке Нелькан. В результате погибли восемь человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее сообщалось, что расследованием крушения самолета в Хабаровском крае займется МАК.