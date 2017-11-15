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Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае
Происшествия
Расследованием крушения самолета в Хабаровском крае займется МАК
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    Расследованием крушения самолета в Хабаровском крае займется МАК

    8:28  15 Ноября 2017
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    Расследованием крушения самолета в Хабаровском крае займется МАК

    Хабаровск, 15 ноября. Расследованием причины авиакатастрофы в Хабаровском крае займется Межгосударственный авиационный комитет. Об этом рассказали в министерстве транспорта России.

    Напомним, как писала Газета.ru, утром в среду в Хабаровском крае пропал самолет с пассажирами на борту. В районе населенного пункта Нелькан пропал самолет LET L-410. 

    На борту разбившегося в Хабаровском крае самолета были семь человек. При заходе на посадку самолет столкнулся с землей.

    Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Спецкомиссия при Минтрансе проверит авиакомпанию, чей самолет разбился в среду. 

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #самолет #хабаровск
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