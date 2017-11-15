Расследованием крушения самолета в Хабаровском крае займется МАК

Хабаровск, 15 ноября. Расследованием причины авиакатастрофы в Хабаровском крае займется Межгосударственный авиационный комитет. Об этом рассказали в министерстве транспорта России.

Напомним, как писала Газета.ru, утром в среду в Хабаровском крае пропал самолет с пассажирами на борту. В районе населенного пункта Нелькан пропал самолет LET L-410.

На борту разбившегося в Хабаровском крае самолета были семь человек. При заходе на посадку самолет столкнулся с землей.

Возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Спецкомиссия при Минтрансе проверит авиакомпанию, чей самолет разбился в среду.