На борту разбившегося в Хабаровском крае самолета были семь человек

Хабаровск, 15 ноября. На борту разбившегося в Хабаровском крае самолета было два пилота и пять пассажиров.

Об этом рассказали источники в правоохранительных органах региона. Как пишет РИА Новости, воздушное судно L-410 летело из Хабаровска. При заходе на посадку самолет столкнулся с землей. Инцидент произошел в аэропорту Нелькан.

Ранее Газета.ru писала, что в Хабаровском крае пропал самолет с пассажирами на борту. Отмечалось, что на борту могли находиться до девяти человек.