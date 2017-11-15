В Хабаровском крае пропал самолет с пассажирами на борту

Хабаровск, 15 ноября. В Хабаровском крае в районе населенного пункта Нелькан пропал самолет LET L-410 с пассажирами на борту.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время в региональном управлении МЧС выясняют информацию по пропавшему с радаров воздушном судне, на борту которого могли находиться до 9 человек.