В Хабаровском крае пропал самолет с пассажирами на борту
Хабаровск, 15 ноября. В Хабаровском крае в районе населенного пункта Нелькан пропал самолет LET L-410 с пассажирами на борту.
Как сообщает РИА Новости, в настоящее время в региональном управлении МЧС выясняют информацию по пропавшему с радаров воздушном судне, на борту которого могли находиться до 9 человек.
«У нас есть информация о пропавшем с радаром самолете в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края. Она проверяется, обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении ведомства.
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