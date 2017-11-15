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Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения самолета в Хабаровском крае
Происшествия
В Хабаровском крае пропал самолет с пассажирами на борту
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    В Хабаровском крае пропал самолет с пассажирами на борту

    7:26  15 Ноября 2017
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    В Хабаровском крае пропал самолет с пассажирами на борту

    Хабаровск, 15 ноября. В Хабаровском крае в районе населенного пункта Нелькан пропал самолет LET L-410  с пассажирами на борту.

    Как сообщает РИА Новости, в настоящее время в региональном управлении МЧС выясняют информацию по пропавшему с радаров воздушном судне, на борту которого могли находиться до 9 человек.

    «У нас есть информация о пропавшем с радаром самолете в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края. Она проверяется, обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении ведомства.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #самолет #хабаровск
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