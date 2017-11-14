Машина с рыбаками провалилась под лед на реке Амгунь в Хабаровском крае

Хабаровск, 14 ноября. Машина с тремя рыбаками провалилась под лед на реке Амгунь недалеко от села имени Полины Осипенко в Хабаровском крае.

Сообщение о том, что машина с тремя рыбаками провалилась в реку в шести километрах от села имени Полины Осипенко, поступило в 17.40 по местному времени сегодня, 14 ноября. Одному человеку удалось спастись, и он сообщил о происшествии, информирует пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю. О судьбах двух других мужчин на данный момент ничего неизвестно.

Спасатели выехали на место происшествия для проведения поисковых работ, а также осмотра места. Машина провалилась под лед на глубину четыре — пять метров. Отмечается, что на месте происшествия в светлое время суток будут работать водолазы.