Хулиган в Хабаровском крае расстрелял из ружья проезжающие автомобили

Хабаровск, 14 ноября. Житель небольшого поселка Сулук в Хабаровском крае получил условный срок за то, что расстреливал из охотничьего ружья проезжающие мимо автомобили.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, мужчина вышел на улицу с незарегистрированным охотничьим ружьем, увидел проезжающий мимо автомобиль и выстрелил в него.

Как сообщает ИА «Дейта», мужчина произвел выстрел в проезжавший мимо «Москвич», после чего сделал несколько выстрелов в воздух и расстрелял второй проезжавший мимо автомобиль, ВАЗ.

Суд приговорил хулигана к 25 месяцам лишения свободы условно, и постановил изъять у него орудие хулиганства — охотничье ружье. Ружье решили уничтожить, а сельчанину предстоит еще год условно после окончания условного срока.