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Стартовало строительство автодороги «Обход Хабаровска»
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    Стартовало строительство автодороги «Обход Хабаровска»

    13:04  14 Ноября 2017
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    Стартовало строительство автодороги «Обход Хабаровска»

    Хабаровск, 14 ноября. Торжественная церемония начала строительства автодороги «Обход Хабаровска» состоялась сегодня, 14 ноября.  

    На данный момент работы ведутся на двух площадках будущей дороги, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подготовка строительной площадки уже идет — снят растительный слой. Ведется работа по выравниванию слоя для монтажа армирующей георешетки.

    «У этой трассы есть перспектива выхода и на Большой Уссурийский остров, а значит и на Китай. Обход Хабаровска, безусловно, даст синергетический эффект», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

    Напомним, что «Обход Хабаровска» — новая автомагистраль, которая соединит три федеральные трассы: «Амур», «Уссури» и «Восток». На данной дороге будет разрешено движение с максимальной скорость 120 км/ч.

    Автор: Дарья Смолина
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    #хабаровск #хабаровский край #обход хабаровска
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