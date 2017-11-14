Жильцов пятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара в Хабаровске

Хабаровск, 14 ноября. Возгорание произошло в одной из квартир жилого пятиэтажного дома около шести утра по местному времени 14 ноября. Огнеборцы эвакуировали из здания десять человек, в том числе и двух детей.

Пожар, по словам очевидцев, произошел в квартире на четвертом этаже в доме на улице Вологодской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Огнеборцы, прибывшие на место пожара, в результате оперативных действий ликвидировали открытое горение через 50 минут. Спустя час пожар был полностью потушен. Пожарные провели проливку и разобрали место возгорания.

Как стало известно, пожилого мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, сообщается, что огонь повредил две комнаты. На данный момент устанавливаются причины возгорания и виновные.