Спасатели после снегопада дежурят на трассе Хабаровск - Комсомольск

Хабаровск 14 ноября. Спасатели организовали патрулирование на самых сложных участках трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре после снегопада.

Как рассказали в Амурском спасательном центре МЧС России, сотрудники МЧС вытащили из кювета одну машину. Водитель не пострадал.

Сильный снегопад прошел в Хабаровске в ночь на вторник. В связи с непогодой спасатели работают в режиме готовности.

Ранее Газета.ru писала, что 14 и 15 ноября в южных и центральных районах Хабаровского края, а 16 ноября в северных районах региона ожидаются снег и метель.