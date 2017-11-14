Циклон прервал движение автобусов на трассе Чита-Хабаровск

Хабаровск, 14 ноября. Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что трасса Чита–Хабаровск временно закрыта для автобусов из-за циклона.

Речь идет о направлении Облучье–Биробиджан–Хабаровск и Биробиджан–Ленинск–Амурзет.

В сообщении ведомства говорится, что пришедший в регион атмосферный фронт вызвал образование гололедицы и снежных заносов.

Отмечается, что автобусное сообщение было временно остановлено в 6.30 утра по местному времени по предписанию сотрудников ГИБДД.

В настоящее время спецтехника и сотрудники дорожных служб занимаются расчисткой снега.

Ранее Газета.ру сообщала, что аномальный снегопад обрушился на Омск и привел к грязи на дорогах. Автоинспекторы сообщают о десятках аварий.