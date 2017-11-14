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Циклон прервал движение автобусов на трассе Чита-Хабаровск
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    Циклон прервал движение автобусов на трассе Чита-Хабаровск

    6:37  14 Ноября 2017
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    Циклон прервал движение автобусов на трассе Чита-Хабаровск

    Хабаровск, 14 ноября. Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что трасса Чита–Хабаровск временно закрыта для автобусов из-за циклона.

    Речь идет о направлении Облучье–Биробиджан–Хабаровск и Биробиджан–Ленинск–Амурзет.

    В сообщении ведомства говорится, что пришедший в регион атмосферный фронт вызвал образование гололедицы и снежных заносов.

    Отмечается, что автобусное сообщение было временно остановлено в 6.30 утра по местному времени по предписанию сотрудников ГИБДД.Циклон прервал движение автобусов на трассе Чита-Хабаровск

    В настоящее время спецтехника и сотрудники дорожных служб занимаются расчисткой снега.

    Ранее Газета.ру сообщала, что аномальный снегопад обрушился на Омск и привел к грязи на дорогах. Автоинспекторы сообщают о десятках аварий.

    Автор: Ирина Новикова
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    #хабаровск #чита #автобусы #циклон
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