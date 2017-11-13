Житель Хабаровского края похитил почти 500 кг кедровых орехов

Хабаровск, 13 ноября. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который похитил кедровый чищеный орех, общий вес похищенного — 490 кг. Инцидент произошел в Хабаровском крае.

Житель села Красицкое обратился в полицию с заявлением, где рассказал, что у него украли кедровый орех на крупную сумму. В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции установили, что 27-летний житель города Вяземский проник в постройку, где лежали орехи, и похитил 14 мешков кедрового чищеного ореха общим весом 490 кг. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Общая сумма ущерба составила 98 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «кража», на данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.