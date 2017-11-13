Инвесторы вложили около 130 млрд рублей в Хабаровский край в 2017 году

Хабаровск, 13 ноября. В этом году в рамках программы по созданию условий для развития инвестиционной деятельности в Хабаровском крае объем вложений составил 129,3 млрд рублей.

На данный момент на территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», «Хабаровск» и «Николаевск» создано 15 площадок, две площадки в ТОСЭР «Комсомольск»: «Холдоми» и «Агропромышленный кластер». Кроме этого семь площадок было создано на ТОСЭР «Николаевск»: «Лонгари», «Перовского», «Мыс Кошка», «Николаевский судостроительный завод», «Оремиф», «Чныррах» и «Иннокентьевка». Все это было реализовано в 2017 году, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Производством продукции уже занялись 12 резидентов, сообщается, что общий объем выпуска на 1 июля этого года составил более 6,5 млрд рублей. Освоенные инвестиции по данным проектам — 4,8 млрд рублей.

Отмечается, что на сегодняшний день подано 90 заявок в «Корпорацию развития Дальнего Востока» на осуществление деятельности в режиме ТОСЭР, общий объем заявленных инвестиций — около 130 млрд рублей, ожидается и появление новых рабочих мест — 11 тыс.