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Хаски покусала годовалого малыша в Хабаровске
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    Хаски покусала годовалого малыша в Хабаровске

    11:58  13 Ноября 2017
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    Хаски покусала годовалого малыша в Хабаровске

    Хабаровск, 13 ноября. В Хабаровске собака набросилась на годовалого малыша. Как стало известно, инцидент произошел 11 ноября в Краснофлотском районе города.

    Так, женщина с двумя детьми — годовалым и пятилетним — пришла в гости к подруге, у которой живут две собаки породы хаски. Вечером обе ушли, а дети с питомцами остались в квартире. По возвращении они обнаружили, что годовалого мальчика покусала собака. Малыш был госпитализирован. 

    В настоящее время мальчик проходит лечение, его травмы расцениваются как серьезные. По факту случившегося проводится проверка. Процессуальное решение будет принято по ее итогам. Следствие также начало проверку этого происшествия, передает РИА Новости.

    Напомним, как сообщало агентство URA.RU, в Сургуте овчарка сорвалась с цепи и напала на людей, в результате полицейские застрелили агрессивное животное.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #собака
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