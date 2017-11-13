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Главу фирмы в Хабаровском крае осудили за мошенничество с деньгами подтопленцев
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    Главу фирмы в Хабаровском крае осудили за мошенничество с деньгами подтопленцев

    9:31  13 Ноября 2017
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    Главу фирмы в Хабаровском крае осудили за мошенничество с деньгами подтопленцев

    Хабаровск, 13 ноября. Суд вынес приговор владелице коммерческой организации, которая обвинялась в мошенничестве с деньгами подтопленцев. Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском крае.

    Женщина приняла участие в программе правительства Хабаровского края по трудоустройству граждан пострадавших от наводнения. Директор фирмы оформила документы на трудоустройство граждан, которые пострадали от наводнения. Затем она в период с сентября 2013 по сентябрь 2014 предоставляла недостоверные сведения о трудоустройстве десяти человек, которые пострадали от наводнения, и лишь «на бумаге» выполняли работы по ликвидации наводнения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

    Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Материальный ущерб, причиненный государству, составил за 11 месяцев свыше 800 тыс. рублей. Суд взыскал всю сумму причиненного ущерба с владелицы организации.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мошенничество #хабаровский край
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