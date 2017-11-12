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Украина
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Годовалого ребенка с ушибом головного мозга доставили в хабаровскую больницу
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    Годовалого ребенка с ушибом головного мозга доставили в хабаровскую больницу

    18:12  12 Ноября 2017
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    Годовалого ребенка с ушибом головного мозга доставили в хабаровскую больницу

    Хабаровск, 12 ноября. Годовалый ребенок попал в клиническую больницу в Хабаровске с ушибом головного мозга и переломом затылочной кости.

    Как сообщает местная пресса, годовалый малыш получил травму головного мозга и перелом затылочной кости в общественном месте. Ребенок попал в краевую клиническую больницу №2 из прихода «Покрова Пресвятой Богородицы Хабаровской епархии Русской Православной Церкви». По предварительным данным известно, что малыш упал с высоты и ударился головой о пол.

    В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку и выясняет обстоятельства травмирования ребенка, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #хабаровск
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