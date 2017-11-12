Годовалого ребенка с ушибом головного мозга доставили в хабаровскую больницу

Хабаровск, 12 ноября. Годовалый ребенок попал в клиническую больницу в Хабаровске с ушибом головного мозга и переломом затылочной кости.

Как сообщает местная пресса, годовалый малыш получил травму головного мозга и перелом затылочной кости в общественном месте. Ребенок попал в краевую клиническую больницу №2 из прихода «Покрова Пресвятой Богородицы Хабаровской епархии Русской Православной Церкви». По предварительным данным известно, что малыш упал с высоты и ударился головой о пол.

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку и выясняет обстоятельства травмирования ребенка, после проверки будет вынесено процессуальное решение.